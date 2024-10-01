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США договорились о производстве бомб для Украины, Японии и Болгарии

Соединенные Штаты заключили контракт с корпорацией Boeing на 6,9 млрд долларов на производство бомб, в том числе для Украины, Японии и Болгарии, пишет РИА Новости .

Речь идет о производстве и поставках бомб малого диаметра. Контракт рассчитан до декабря 2035 года.

Кроме того, США заключили контракт с Boeing объемом около 1,7 млрд долларов на обслуживание военных самолетов.

Ранее сообщалось, что США не могут нарастить производство ракет Patriot на японских заводах, так как наблюдается нехватка производимых компанией Boeing деталей.