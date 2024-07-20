Reuters: США не смогли нарастить производство Patriot в Японии

США не могут нарастить производство ракет Patriot на японских заводах, так как наблюдается нехватка производимых компанией Boeing деталей, сообщает Газета.ru .

Как пишет Reuters, при этом Вашингтон надеется побыстрее увеличить производство ракет Patriot с около 500 до свыше чем 750 штук в год по всему миру.

По данным издания, расширить данное производство на территории Японии нельзя без новых поставок головок самонаведения.

Ранее японский министр обороны Ицунори Онодэра сказал, что страна даст согласие на передачу по американской лицензии ЗРК Patriot, как только предоставят документальные подтверждения, что эти технологии не попадут ни в какие иные государства, в том числе речь идет и про Украину.