Средневековые игры проведут во второй день фестиваля «RUS_СВЕТ в Подмосковье»

В Московской области пройдет Международный фестиваль современной этнической культуры «RUS_СВЕТ в Подмосковье», в рамках которого гости смогут стать участниками средневековых игр, сообщают организаторы мероприятия.

Фестиваль пройдет 9–10 августа. Участниками мероприятия станут российские и зарубежные музыканты и художники. Гости фестиваля смогут побывать на кинопоказе х/ф «Чебурашка», театральных спектаклях, поучаствовать в мастер-классах и в турнире по шахматам. Также для них будет организована ярмарка, где можно попробовать различные угощения, а также познакомиться с изделиями народного и художественного промысла.

Второй день фестиваля совпадает с празднованием Дня физкультурника в России. Для гостей организуют большую спортивную программу, в которую включены средневековые игры, стрельба из лука, фехтование.

Точкой притяжения мероприятия станет создание арт-объекта Солнца. 20 художников из 5 стран создадут интерактивный Арт-объект «УВИДЕТЬ РАССВЕТ». Завершится фестиваль гала-концертом под открытым небом с участием финалистов конкурса этнической песни «RUS_ФОЛК» и известных артистов, где определятся два главных победителя.

Фото - © Пресс-служба Международного фестиваля современной этнической культуры «RUS_СВЕТ в Подмосковье» Фото - © Пресс-служба Международного фестиваля современной этнической культуры «RUS_СВЕТ в Подмосковье» Фото - © Пресс-служба Международного фестиваля современной этнической культуры «RUS_СВЕТ в Подмосковье» Фото - © Пресс-служба Международного фестиваля современной этнической культуры «RUS_СВЕТ в Подмосковье» Фото - © Пресс-служба Международного фестиваля современной этнической культуры «RUS_СВЕТ в Подмосковье» Фото - © Пресс-служба Международного фестиваля современной этнической культуры «RUS_СВЕТ в Подмосковье»

«Этой весной мы принимали у себя в гостях иностранные делегации из почти 30 стран со всех уголков планеты в рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодежи, знакомили их с достопримечательностями региона, нашими народно-художественными промыслами. И вот Подмосковье снова становится крупной международной площадкой, где молодые и талантливые ребята в атмосфере свободного творчества расскажут об этнических традициях народов России, стран БРИКС и СНГ. Приглашаю всех на фестиваль!» — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Кроме того, 6 августа в Музее-заповеднике «Архангельское» пройдет торжественное открытие блока «Творческий» Россотрудничества с участием делегатов программы «Новое поколение».

Фестиваль «RUS_СВЕТ в Подмосковье» пройдет на набережной Павшинской поймы в Красногорске 9–10 августа. Мероприятие планируется сделать событием-брендом, оно направлено на возрождение этнических традиций.

«RUS_СВЕТ в Подмосковье» — проект АНО «Центр креативных индустрий „Новый Город“» и Федерального агентства Россотрудничество. Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры РФ, правительства Московской области, министерства информации и молодежной политики Московской области и администрации городского округа Красногорск.