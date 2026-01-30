Сразу четыре Солнца можно будет увидеть в Подмосковье на выходных

Жители Аляски могли наблюдать необычное явление — над американским штатом взошли сразу четыре Солнца. Такую же картину предстоит увидеть на выходных жителям Подмосковья, сообщает Mash .

На самом деле тут нет никакой мистики — это лишь природное оптическое явление, которое называется паргелий. Оно возникает во время аномально низких температур и высокой влажности.

При таких условиях в атмосфере образуются мелкие кристаллы льда, через которые преломляется солнечный свет. Из-за этого в небе и появляются два или больше светил.

На выходных в Подмосковье температура опустится до минус 25 градусов. В области, а также в Москве будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности из-за морозов.

