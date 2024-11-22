Спрос превысил предложение: футболки «Крепкий Орешник» с Путиным сняли с продажи

Футболки «Крепкий Орешник» с Путиным распродали и сняли с продажи на Ozon

Производитель мерча с российским президентом Владимиром Путиным и новейшей баллистической ракетой «Орешник» меньше чем через сутки остановил продажи футболок «Крепкий орешник», сообщает «Подъем» .

Футболки с изображением Путина, американского президента Джо Байдена и новой отечественной ракеты появились на маркетплейсах накануне после обращения главы государства к россиянам.

«Временно приостановили (продажу — ред.), но скоро восстановим, постараемся к завтрашнему дню», — заявили в компании.

В фирме добавили, что футболки «Крепкий орешник» сняли с продажи из-за огромного спроса, который превысил произведенные объемы. При этом другие модели футболок остаются в наличии и доступны для заказа.

21 ноября российский лидер выступил с заявлением, в ходе которого рассказал, что ВС РФ в ответ на удары западным оружием по РФ провели в боевых условиях испытания новейшей ракеты «Орешник». В результате был поражен военный завод «Южмаш» в Днепропетровске.