Мерч с Путиным и «Орешником» начали продавать на маркетплейсах

На российских маркетплейсах появились товары с изображением президента РФ Владимира Путина и новой баллистической ракеты «Орешник», которую ВС РФ применили на Украине в ответ на удары ВСУ. В этом убедился корреспондент РИАМО.

В интернет-магазинах начали продавать одежду с изображением российского лидера и новой отечественной ракеты. В частности на Ozon по запросу «орешник» можно найти футболку черного цвета.

На переднем плане изображен сам Путин, а на заднем — нынешний президент США Джо Байден. Также на футболке запечатлен запуск ракеты.

Кроме того, на одежде есть надпись «Крепкий орешник». Стоимость такой футболки — 1 250 рублей.

Ранее Путин выступил с заявлением, в ходе которого рассказал, что ВС РФ в ответ на удары западным оружием по России провели в боевых условиях испытания ракеты «Орешник». В результате был поражен военно-промышленный завод в Днепропетровске.