Спрятались в подъемном механизме: украинцы пытались убежать от мобилизации
Украинцы пытались изощренно убежать от мобилизации
Фото - © скриншот
Двое украинцев придумали изощренный способ сбежать от ТЦК и уехать из страны, сообщает SHOT.
Они планировали уехать в Румынию. Но мужчин задержали пограничники.
Пытавшиеся сбежать прятались в подъемном механизме кузова грузовика.
Ранее пограничники задержали 19 украинцев, которые пытались нелегально пересечь границу со Словакией. Их нашли с помощью дронов.