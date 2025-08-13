Спрятались в подъемном механизме: украинцы пытались убежать от мобилизации

Украинцы пытались изощренно убежать от мобилизации
Общество
скриншот

Фото - © скриншот

Двое украинцев придумали изощренный способ сбежать от ТЦК и уехать из страны, сообщает SHOT.

Они планировали уехать в Румынию. Но мужчин задержали пограничники.

Пытавшиеся сбежать прятались в подъемном механизме кузова грузовика.

Ранее пограничники задержали 19 украинцев, которые пытались нелегально пересечь границу со Словакией. Их нашли с помощью дронов.