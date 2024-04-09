Спортивный психолог рассказал о «звоночках», когда нужно завязывать со ставками на спорт

Спортивный психолог Евгений Фомин рассказал, что человек может сделать ставку на спорт, если он болеет за любимый клуб и всегда верит в его победу. Однако такое влечение сопоставимо с азартными играми и в ставках всегда нужно знать меру, сообщает «Вечерняя Москва».

Ставки на спортивные события нередко становятся навязчивой мыслью, поскольку при проигрыше игрок всегда жаждет отыграться. Такое развитие событий может свидетельствовать о зарождении зависимости, предупредил эксперт.

«Когда действия становятся импульсивными, у человека просто возникает в голове непреодолимое желание сделать новую ставку и поставить большую сумму, при этом он не отдает себе отчета, зачем это делает и почему», — подчеркнул спортивный психолог.

Фомин обратил внимание, что в подобных ситуациях игроку уже пора останавливаться. Человек, столкнувшийся с непреодолимым желанием поставить на спортивное событие, рискует необдуманно проиграть большие деньги.

Также, по словам психолога, тревожным сигналом являются и ситуации, когда игрок видит в ставках основной источник заработка.