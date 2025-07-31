Спикер Гордумы Томска Сеченов объяснил видео с угрозами «сломать е***о» жителю

В Сети распространилось видео, на котором, предположительно, ветеран СВО и председатель Гордумы Томска Сергей Сеченов грозит одному из местных жителей «сломать е***о». В итоге Сеченов отреагировал на скандальную ситуацию в своем Telegram-канале , заявив, что это действительно был он.

Парламентарий признал, что проявил лишнюю эмоциональность при защите женщин.

«Очень жаль, что нет полного видео той встречи, где видно, что на протяжении всего времени этот человек провоцировал скандал и оскорблял окружающих. Ситуация была довольно накаленной, но все держали себя в руках. Однако, когда от гражданина посыпались оскорбления в адрес женщин, я не мог терпеть. Никому не позволю оскорблять женщин! Так меня воспитали, и я всю жизнь буду следовать этому завету», — написал Сеченов.

По словам спикера Гордумы, он является довольно жестким человеком. При этом Сеченов допускает, что сказанная им фраза была грубой, за что искренне просит прощение у всех, кого она задела.

Сеченов подчеркнул, что он — живой человек, поэтому и проявил эмоции. Однако для него важным остается защита женщин, своих близких и страны. На этом депутат продолжит настаивать.