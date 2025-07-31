Спикер Гордумы Томска Сеченов грозился «сломать е***о» жителю города

Ветеран спецоперации и председатель Городской думы Томска Сергей Сеченов поссорился с мужчиной во время встречи с жителями домов на улице Вокзальной. Конфликт произошел из-за места размещения площадки для контейнеров с мусором, сообщает Baza .

На опубликованной записи, предположительно, Сеченов сначала просит мужчину снизить громкость голоса на 3 тона, тот просит не кричать на него. В ответ председатель Гордумы Томска, как слышно на видео, обещает жителю «сломать е***о» и «снять голову».

Сеченов прокомментировал случившееся. Он отметил, что мужчина на протяжении всей встречи провоцировал конфликт и оскорблял других людей. Ветеран СВО не смог сдержаться, когда оппонент начал обзывать девушек.

«Никому не позволю оскорблять женщин! Так меня воспитали, и я всю жизнь буду следовать этому завету. Я человек довольно жесткий, и, возможно, это было довольно грубо, за что приношу извинения томичам», — отметил Сеченов.

Сергей Сеченов принимал участие в СВО. В ноябре 2024 года его выбрали депутатом Городской думы Томска и сделали спикером. Политик снова будет баллотироваться в депутаты от «Единой России».