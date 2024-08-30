Спецвыставка кормов, добавок и оборудования пройдет в «Крокус Экспо» 22–24 октября

На территории выставочного центра «Крокус Экспо» с 22 по 24 октября пройдет специализированная выставка кормов, кормовых добавок, ветеринарии и оборудования «КормВетГрэйн-2024». Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«КормВетГрэйн» представляет собой площадку для продвижения бизнеса, где будут представлены инновационные кормовые и ветеринарные решения для сельскохозяйственных предприятий, передовое оборудование от ведущих производителей, а также новейшие технологии для переработки и хранения зерна. В этом году запланировано более 30 деловых мероприятий с участием представителей министерства сельского хозяйства России, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, отраслевых объединений и ассоциаций.

Деловая программа будет сосредоточена на актуальных вопросах кормовой и ветеринарной отраслей, и в ней примут участие ведущие эксперты из различных областей.

Выставка станет важным событием для профессионалов отрасли, предоставив возможность узнать о последних тенденциях и инновациях в области кормов и ветеринарии.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что для поддержки фермеров за 2 года в области предоставили более 23 тыс. га земли под производство сельхозпродукции — это программы «Земля без торгов» и «Подмосковные 10 га».

«Также важный аспект продовольственной безопасности — регулирование цен и снижение доли импорта. В этом нам помогает большая программа по хранению урожая. За 2023 год мы создали мощностей хранения на 60 тыс. тонн», — добавил глава Подмосковья.