Спецтехника МЧС позволила нормализовать сложную обстановку на дорогах Подмосковья

Использование техники повышенной проходимости МЧС и «Мособлпожспаса» для деблокирования большегрузных фур из образовавшихся заторов из-за сильного снегопада позволило ночью в четверг нормализовать движение транспорта на дорогах Ленинского и Домодедовского округов Подмосковья, сообщила пресс-служба ведомства.

Спасатели помогли фурам тронуться с места и освободить занятые проезды. Благодаря слаженным действиям обстановку удалось взять под контроль и ликвидировать заторы. Движение по дорогам округов было восстановлено.

Также в городских округах Клин, Подольск и Ленинском установлены пункты обогрева для работников коммунальных служб, принимающих участие в ликвидации последствий снегопада в Подмосковье.

В них можно согреться, выпить горячего чая и отдохнуть.

МЧС России напоминает: при использовании личного автотранспорта соблюдайте дистанцию, скоростной режим и будьте внимательны на дороге.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.