Специальный показ фильма об СВО состоялся в кинотеатре Люберец

В кинотеатре «Октябрь» городского округа Люберцы состоялся специальный показ художественного фильма об СВО «Алдан». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Зрителями специального показа в Люберцах стали члены Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья и семьи бойцов, молодежь, общественники. Кинопоказ посетила съемочная команда и актер Дмитрий Дюжев, исполнивший в фильме одну из главных ролей.

«Алдан» — первый художественный фильм о специальной военной операции, вышедший в широкий прокат. Это фильм о силе духа, о любви к Родине, о том, что даже в самых тяжёлых испытаниях человек может оставаться человеком. Пусть он станет для всех нас напоминанием о цене мира и о Героях, кто его отстаивает. Благодарю создателей фильма и Дмитрия Дюжева за глубокое уважение к Героям нашего времени!» — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

В основу фильма «Алдан» легли реальные события, а прототипом главного героя стал Николай Потапов — кавалер ордена Мужества, заместитель командира подразделения и военный медик 155-й бригады морской пехоты.

После просмотра состоялась автограф-сессия, где каждый гость смог пообщаться с актером Дмитрием Дюжевым и сделать с ним фото.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что. большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведет работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.