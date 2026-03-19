Специалисты провели взрывы льда на слиянии Сестры и Дубны в Талдомском округе

В Талдомском округе 18 марта специалисты МЧС, центра «Лидер» и администрации провели профилактические взрывы льда на слиянии рек Сестры и Дубны для предотвращения заторов и защиты жителей от паводка, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятия по взрывному разрушению льда прошли в районе деревни Устье-Стрелка на наиболее сложном участке слияния рек. Работы включали бурение лунок, подготовку площадок для зарядов и обеспечение безопасности.

В профилактических взрывах участвовали специалисты МЧС России по Московской области, ФГКУ «Центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» и представители администрации муниципалитета. Главная задача — предотвратить образование ледовых заторов и возможное подтопление близлежащих населенных пунктов в период весеннего паводка.

С наступлением весны лед на реках становится нестабильным, что увеличивает риск образования пробок и резкого подъема воды. Проведенные работы позволят минимизировать угрозу и обеспечить безопасность жителей округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье уже начали готовиться к паводкам. Из-за рекордного количества снега власти видят угрозу подтоплений.

«У нас традиционно есть уязвимые территории. Это прежде всего Луховицы, но и не только. Поэтому просьба уделить внимание и руслам рек, их проходимости, и тем микрорайонам в наших городах, которые находятся в низине», — сказал Воробьев.