Специалисты приступили к укладке асфальтобетона на обходе деревни Малые Вяземы

Строители приступили к устройству дорожной одежды на обходе деревни Малые Вяземы на Центральной кольцевой автодороге. Уже уложено порядка 500 м нижнего слоя покрытия из асфальтобетона. В общей же сложности дорожникам предстоит уложить 87 767 кв. м асфальта на участке длиной чуть более 4 км. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Продолжаются работы и на всех искусственных сооружениях обхода. В ближайших планах строителей — смонтировать пролетное строение путепровода через железную дорогу Смоленского направления и опустить его на опорные части. Также специалисты занимаются возведением рамповой части тоннеля, который войдет в состав транспортной развязки с действующей ЦКАД, строительством путепроводов через Можайское шоссе и Ямскую улицу.

Кроме того, идут работы по переустройству коммуникаций — линий электропередач, кабелей связи, шести участков газопровода, два из которых уже выполнены в полном объеме. Строится ливневая канализация протяженностью около 4 км, на данный момент готово около половины от общего объема. Всего на объекте трудятся более 350 человек и свыше 100 единиц техники.

На обходе деревни Малые Вяземы будет четыре полосы движения — по две в каждом направлении. Строители возведут три транспортные развязки — на пересечении с Петровским шоссе, Ямской улицей и рядом с Голицынской птицефабрикой.

С открытием обхода значительно улучшится транспортное сообщение в Одинцове, Звенигороде, Голицыне, Истре, Кубинке. Вздохнет с облегчением и местная улично-дорожная сеть, повысится безопасность движения. Новый участок поможет разгрузить участок ЦКАД между Можайским и Минским шоссе — этим узлом в сутки в среднем пользуется более 60 тыс. водителей, а в летнее время трафик достигает и 100 тыс. автомобилей в сутки.

Кроме того, открытие обход позволит исключить пересечения автодороги с железнодорожными путями Смоленского направления в одном уровне. Здесь очень высокая интенсивность движения — в час пик поезда ходят с интервалом в 2-3, максимум в 5 минут. Это создает серьезные проблемы для автомобилистов, особенно в дачный сезон. Благодаря открытию путепровода через железную дорогу водители больше не будут терять время в ожидании проезда поездов.

Открытие нового участка ЦКАД в обход деревни Малые Вяземы планируется в конце 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.