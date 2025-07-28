Специалисты из Москвы помогут семьям погибших в крушении Ан-24

Специалисты института имени Владимира Сербского из Москвы будут помогать родственникам погибших в крушении Ан-24 в Амурской области, сообщает РИА Новости.

По словам министра здравоохранения региона Светланы Леонтьевой, в Тынду прибыли специалисты института имени Владимира Сербского, чтобы помогать родственникам погибших в крушении.

Ан-24, летевший из Хабаровска в Тынду, разбился 24 июля. Его обнаружили на склоне рядом с населенным пунктом. На борту были 48 человек, среди которых и шесть членов экипажа. Все люди погибли.

Ранее сообщалось, что в Москву привезли черные ящики разбившегося Ан-24. Один из них сгорел.