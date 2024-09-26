Специалисты Гостехнадзора проверили 13 подмосковных аттракционов на безопасность
Фото - © Министерство экологии и природопользования Московской области
За неделю Гостехнадзором Минэкологии Подмосковья было проверено 13 аттракционов. По результатам проведенных контрольных мероприятий нарушений законодательства, регулирующего безопасную эксплуатацию развлекательных технических средств, выявлено не было. Об этом сообщает пресс-служба эковедомства.
Проверка аттракционов является неотъемлемой частью обеспечения безопасности посетителей парков развлечений. Благодаря этому процессу можно обнаружить возможные проблемы и повреждения, которые могут возникнуть из-за износа материалов, неправильного использования, погодных условий или других факторов.
Регулярные проверки позволяют предотвратить инциденты и чрезвычайные ситуации, обеспечивая безопасность как для посетителей, так и для сотрудников парка.
Кроме того, ведомство за прошлую неделю зарегистрировало 20 аттракционов в регионе. На прошлой неделе удалось ввести в эксплуатацию 26 объектов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.
«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.