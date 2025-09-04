Специалисты благоустраивают детский парк на улице Калинина в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске продолжаются работы по благоустройству детского парка на улице Калинина. Уровень готовности объекта уже превысил 30%. На территории уже установлен новый яркий игровой комплекс для детей и намечена сеть будущих прогулочных аллей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На стройплощадке прошел контрольный выезд, в котором приняли участие представители команды администрации, депутаты Совета депутатов и активные родители, которые инициировали преображение этой зоны отдыха. Они высоко оценили промежуточные результаты работ.

Проект реализуется в рамках губернаторской программы «Парки Подмосковья» Андрея Воробьева. Полностью преображается территория площадью 5 тыс. кв. м: прокладываются современные пешеходные дорожки, монтируется система освещения и видеонаблюдения для безопасности гостей.

«Жители проголосовали за обновление этого парка, а мы поддержали их выбор. Наша задача — создать современное, экологичное и комфортное пространство для отдыха семей с детьми. Задана высокая планка, и мы стремимся ей соответствовать. Подрядчик обеспечил бесперебойную поставку всех материалов, и рабочие трудятся без выходных, чтобы уложиться в срок. Реализацию этого важного для города проекта держу на личном контроле», — подчеркнул глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

Уже к концу этого года в Наро-Фоминске появится современное и востребованное пространство с новой детской площадкой и уютными зонами отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.