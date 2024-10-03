Специалист назвала оптимальную температуру в комнате для сна

Оптимальная температура для сна, которая должна быть в комнате, — это 18-20 градусов, сообщила РИАМО директор центра реабилитации «Бутово» департамента труда и соцзащиты населения Москвы Ольга Аванова.

«Температура в спальне должна быть комфортной для сна. Во время ночного отдыха организм находится в покое, все системы человеческого тела работают менее активно, из-за чего температура тела снижается на 1–2 градуса. Оптимальная температура, которая должна быть в комнате, — 18-20 градусов», — сказала Аванова.

Она добавила, что здоровый сон — это не просто необходимость, а важный вклад в долгожительство и качество жизни всех людей, независимо от их физических возможностей.

«Конечно, основная составляющая здорового сна — это кровать. Современные модели предлагают большое количество возможностей: от регулировки наклона спинки до массажного эффекта. Немаловажен и матрас — специалисты рекомендуют отдавать предпочтение ортопедическому матрасу, выполненному из латекса или пенополиуретанового материала, так как они обладают отличной поддержкой, долговечностью и являются гипоаллергенными», — рассказала эксперт.

Аванова уточнила, что также специалисты рекомендуют раз в 10 дней менять постельное белье, это позволит соблюсти гигиену сна.

Специалист констатировала, что посторонний шум — то, что может помешать спокойному сну.

«Создайте в спальне атмосферу тишины и покоя: используйте беруши или специальные шторы, которые помогут приглушить шум с улицы. Если время вашего отхода ко сну не совпадает с близкими, то попросите их не разговаривать громко и не делать „шумные“ дела по вечерам», — порекомендовала она.