сегодня в 15:14

Специалист МФЦ из Королева стал лучшим в Подмосковье

В Подмосковье завершился 11-й региональный конкурс на звание лучшего специалиста многофункциональных центров. В этом престижном мероприятии приняли участие 16 самых инициативных и квалифицированных работников из различных городов региона, таких как Дмитров, Егорьевск, Клин, Королев, Красногорск, Краснознаменск, Мытищи, Подольск, Реутов, Руза, Талдом и Щелково. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Конкурс включал индивидуальные и групповые задания, а также очные собеседования с конкурсной комиссией. Специалисты продемонстрировали свои навыки, знания и умения в различных областях работы МФЦ.

По итогам конкурса в номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ» лауреатом стал главный специалист отдела приема заявителей МБУ «МФЦ города Королева» Владимир Некрылов.

Он будет представлять Подмосковье на всероссийском конкурсе «Лучший многофункциональный центр России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.