СПЧ: вряд ли молодежь покинет Россию из-за замедления интернета

Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева высказала сомнение, что ограничения доступа в интернет или замедление работы приложений могут стать причиной для релокации молодых россиян, сообщает «Говорит Москва» .

По ее мнению, решения о переезде в другую страну основываются на глубоких жизненных обстоятельствах: наличии семьи, друзей, работы и учебы. Считать, что технические неудобства заставят человека бросить все и уехать, как минимум неразумно.

Меркачева также отметила, что мигрантов из России «не особо ждут» в других государствах. Она подчеркнула, что миграционная политика в Европе и самой России ужесточается, и мало кто желает добровольно оказаться в положении мигранта в такой ситуации.

Ранее сообщалось, что электронная почта в ближайшем будущем может стать единственным способом коммуникации с иностранным сегментом интернета.

