Спастись от спуфинга: эксперты рассказали о новом виде мошенничества

сегодня в 15:35

Эксперт Мельников: для защиты от спуфинга стоит проверять адреса сайтов

Руководитель сервиса аналитики ETHIC компании Infosecurity Константин Мельников заявил, что для защиты от спуфинга — нового вида интернет-мошенничества — необходимо проверять адреса сайтов, сообщает «Секрет фирмы».

Спуфинг — это схема, когда преступник выдает себя за кого-то другого: например, за представителя банка или знакомых пользователю людей. Таким образом злоумышленники крадут личные данные и деньги.

По словам генерального директора компании SkyDNS Вячеслава Новоселова, ключевой элемент защиты — это двухфакторная аутентификация.

«Даже если злоумышленник узнает пароль через спуфинг, наличие второго фактора значительно усложнит доступ к учетным записям», — сказал эксперт.

Кроме того, управляющий партнер компании «Интеллектуальная защита» Юрий Митин порекомендовал регулярно обновлять ПО и установить надежный антивирус.