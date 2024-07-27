«Спасибо от москвичей»: мэрия поздравила сотрудников госуслуг с профпраздником

Мэр Москвы Сергей Собянин от имени всех жителей столицы поблагодарил сотрудников офисов «Мои Документы» за помощь горожанам в их профессиональный праздник, который отмечается 27 июля.

«Вы создаете дружелюбную атмосферу, уделяете внимание каждому, подходите индивидуально к решению вопросов горожан. Спасибо вам от всех москвичей за искренний сервис и профессионализм», — написал градоначальник в личном Telegram-канале.

По словам мэра Москвы, в настоящее время ежедневно в столице более 11 тыс. сотрудников офисов «Мои Документы» решают самые разные вопросы, чтобы помочь местному населению.

Администраторы офисов «Мои Документы» оказывают более 300 госуслуг, а также заботятся о здоровье людей, встречая их в поликлиниках и приемных отделениях 20 городских стационаров.