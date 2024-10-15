Спасенный львенок находится под постоянным наблюдением ветеринаров в Клину

Спасенный львенок находится под круглосуточным наблюдением ветеринаров парка львов «Земля Прайда» из-за нестабильного состояния. Врачам удалось установить, что у малыша пиелонефрит, тяжелая форма анемии, энтероколит, гиперпаратериоз, переломы передних конечностей, проблемы с почками и глюкозурия, сообщает пресс-служба администрации горокруга Клин.

Кроме того, у львенка выявлен высокий уровень сахара в анализах, что может свидетельствовать о повреждении почек. Это состояние, вероятно, связано с тем, что львенок питался исключительно смесью на коровьем молоке, предназначенной для детей, что негативно отразилось на его здоровье.

Ранее сообщалось о том, как волонтеры из Владикавказа спасли четырехмесячного львенка из развлекательного заведения в Чечне и привезли его в парк «Земля Прайда». Ветеринары делают все возможное для спасения животного, борясь за его жизнь и восстановление здоровья. Каждый день они проводят обследования и применяют необходимые медицинские процедуры, чтобы улучшить состояние львенка.

«Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал Воробьев.