Спасенного из-под капота Kia котенка в Москве сняли на видео

Спасенного из-под капота Kia на улице Красного Маяка в московском районе Чертаново Центральное котенка сняли на видео. Он имеет темный окрас, запись публикует « МК: срочные новости ».

Изначально сообщалось, что водитель Kia обнаружила под капотом нескольких пищащих котят. Однако затем выяснилось, что питомец был один. Его мать сбежала почти сразу после родов.

Котенка спасло лишь то, что его мать громко мяукала перед побегом. Женщина-владелица Kia вызвала спасателей, которые помогли вытащить животное.

На записи женщина держит котенка в руке. Его состояние здоровья в данный момент неизвестно.