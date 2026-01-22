Спасатели вывели заблудившуюся семейную пару из леса в Воскресенске

Сотрудники 210-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» и полицейский нашли и вывели из леса семейную пару, заблудившуюся 20 января в районе села Осташово городского округа Воскресенск, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Поздно вечером 20 января в службу экстренных вызовов «Система-112» обратились мужчина и женщина, которые заблудились во время прогулки по заснеженному лесу вблизи села Осташово в Воскресенске. Они не смогли самостоятельно найти дорогу и связались со спасателями по мобильному телефону.

Специалисты 210-й пожарно-спасательной части и сотрудник полиции прибыли на место, связались с потерявшимися по телефону и начали поиски, подавая звуковые сигналы. В течение четырех часов спасатели пешком преодолели более шести километров по заснеженному лесу и проехали значительное расстояние на автомобиле, пока не услышали ответные крики.

Обнаружив семейную пару, спасатели помогли им согреться и оказали психологическую поддержку. Медицинская помощь не понадобилась. После этого мужчина и женщина отправились домой под присмотром участкового, пояснил заместитель начальника части Юрий Зинченко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию.

«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию. Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.