Спасатели Подмосковья обеспечили безопасность на купаниях для 200 тыс человек

Православные отметили один из главных праздников Русской Православной Церкви — Крещение Господне. В ночь с 18 на 19 января в Подмосковье десятки тысяч верующих приняли участие в крещенских купаниях, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

В Московской области было подготовлено 193 места для купаний с установками освещения, местами для переодевания, обогрева и раздачи горячего чая. Везде дежурили спасатели, полицейские, медики и добровольные дружинники. В обеспечении безопасности жителей и гостей Московской области была задействована группировка сил и средств МОСЧС в количестве 4 500 человек и 750 единиц техники.

В этом году места для купаний посетили более 211 тысяч жителей и гостей Подмосковья, из них около 104 тысяч совершили обряд омовения.

Спасатели всю ночь дежурили у воды, помогая людям быстро выбраться из проруби после трехкратного погружения. Благодаря слаженной работе всех ведомств удалось избежать несчастных случаев и священный праздник для всех верующих прошел спокойно.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.