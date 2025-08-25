Спасатели не нашли пропавших туристов на вулкане Баранского

Наземная группа спасателей поднялась на вершину вулкана Баранского в поисках пропавшей на Итурупе группы туристов, однако их там не обнаружили, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что поиски осложнялись низкой облачностью и густым туманом.

На острове Итуруп незарегистрированная туристическая группа из девяти женщин и мужчины-гида совершала восхождение на вулкан Баранского, однако в назначенное время участники не вернулись в лагерь.

На земле поисково-спасательную операцию продолжают 28 человек и 8 единиц техники.

Ранее сообщалось, что утром 24 августа спасатели начали искать группу туристов из 10 человек. Путешественники перестали выходить на связь рядом с вулканом Баранского. Изначально их искали шесть человек.