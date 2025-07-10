Спасатели напомнили жителям Егорьевска о правилах безопасности на водоемах

В четверг работники 217-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические мероприятия с отдыхающими у водоемов, расположенных в муниципальном округе Егорьевск. Об этом сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Заместитель начальника ПСЧ-217 Валерий Прасолов рассказал, что специалисты дали несколько рекомендаций гражданам, чтобы предотвратить несчастные случаи у воды. Особое внимание спасатели уделяют детям и подросткам, которые проводят время вблизи водоемов.

«Работники противопожарно-спасательной службы провели инструктажи для подрастающего поколения и их родителей о том, как безопасно вести себя на воде и почему нельзя позволять несовершеннолетним детям купаться без присмотра взрослых», — сказал Валерий Прасолов.

Специалисты попросили граждан не купаться на «диких» пляжах, не употреблять алкогольные напитки, не оставлять детей без внимания и игнорировать буйки или ограждения. Также участники профилактического рейда рекомендовали отдыхающим не плавать в незнакомых местах, под мостами и у плотин, не «топить в шутку» других пловцов и не прыгать в воду с природных возвышенностей.

В заключение спасатели напомнили населению телефоны экстренных служб и раздали листовки с правилами оказания первой помощи пострадавшим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.