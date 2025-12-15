Спасатели ликвидировали последствия падения деревьев в Солнечногорском округе 12 декабря

В пятницу, 12 декабря, спасатели поисково-спасательного поста 267-й пожарно-спасательной части территориального управления №1 ГКУ МО «Мособлпожспас» дважды выезжали на ликвидацию последствий падения деревьев в Солнечногорском городском округе. Причиной происшествий стали неблагоприятные погодные условия.

Старший смены поисково-спасательного подразделения Сергей Земляков сообщил, что сообщения о происшествиях поступили в службу экстренных вызовов от местных жителей и автомобилистов. Первый выезд был в поселок Санаторий Министерства обороны, где упавшее дерево полностью перекрыло дорогу. Спасатели оперативно распилили ствол и освободили проезд.

Второй вызов поступил с Таракановского шоссе, где два дерева частично перекрыли одну полосу движения. Спасатели убрали деревья на обочину и восстановили движение. Земляков отметил, что специалисты быстро реагировали на обращения, чтобы предотвратить возможные ДТП.

«Мособлпожспас» напомнил жителям Подмосковья о необходимости соблюдать осторожность в период непогоды и при экстренных ситуациях обращаться по номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что вовлеченность глав округов Подмосковья и энергосетевых компаний в устранение последствий аномального снегопада в начале мая очень важна. Губернатор также отметил партнерскую работу и с «Россетями», и с подразделениями МЧС, с региональными структурами. Это было критически важно, по его словам.

«Эта авария была ликвидирована. Хочу подчеркнуть важность вовлеченности глав, сопровождения всех очень важных технологических этапов. Здесь я имею в виду оперативное подключение передвижных электростанций для того, чтобы подать тепло, для того, чтобы работали ВЗУ», — сказал Воробьев.