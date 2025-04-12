Спасатели Клина ликвидировали условный пожар в социально важном объекте

В Клину прошли пожарно-тактические учения. Огнеборцы отработали навыки эвакуации людей и пожаротушения на важном социальном объекте — клинском филиале РГСУ, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

По легенде, в компьютерном классе в результате короткого замыкания происходит возгорание. Огонь распространяется по всем направлениям. Дым быстро заполняет помещения. Объявлена эвакуация, студенты и педагоги покидают здание.

«На место оперативно прибыли пожарные расчеты. К тушению условного пожара привлечено 8 единиц специализированной техники и 35 спасателей. Площадь возгорания составляет порядка 200 квадратных метров, плотное задымление — по всем этажам здания. Организована работа оперативного штаба» — прокомментировал Алексей Ковалев, заместитель начальника пожарно-спасательного отряда № 13.

Также по легенде в здании находился один пострадавший, который не успел эвакуироваться. Задача подразделений пожарной охраны была в первую очередь — спасение человека, проверка всех остальных помещений и ликвидация пожара.

Учения были организованы силами и средствами пожарно-спасательного отряда № 13. В ходе тренировочных мероприятий эвакуировали 110 человек.

«Итоги подведены были на общем построении с оценкой „хорошо“. Конечно, такие занятия очень важны для нас, для подразделения, а также для руководства объектов городского округа Клин» — отметил Алексей Ковалев.

Подобные пожарно-тактические учения проходят регулярно. Каждые три месяца в округе организуют тренировочные мероприятия на социально-важных объектах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на еженедельном совещании с правительством региона и главами округов заявил, что из-за выпадения небольшого количества снега и необычайно теплой зимы в 2025 году пожароопасный сезон в Московской области стартовал рано.

«Важно четко понимать схемы и алгоритмы действий для предотвращения и быстрого тушения природных пожаров. Все системы и резервы, техника и люди, задействованные в противопожарной работе, должны быть готовы к любому сценарию», — сказал Воробьев.