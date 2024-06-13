Спасатели Дагестана ищут людей, пропавших во время шторма в Каспийском море

В Дагестане несколько человек на сапах вышли в Каспийское море и попали в шторм

В Дагестане группа людей решила покататься на сапах во время шторма в Каспийском море и пропали, спасатели проводят поисковую операцию, сообщает Telegram-канал Baza .

На опубликованных в Сети видео видно черное небо над морем, а на берегу — сотрудников полиции и спасателей, которые ищут пропавших людей. Предварительно установлено, что из Каспийского моря удалось вытащить 10 человек.

Сколько еще человек может находиться в воде, уточняется.

Ранее в море пропал российский путешественник Роман Титов. Он отправился в декабре 2023 года в кругосветное путешествие и перестал выходить на связь.