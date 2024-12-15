Спасатель Щетинин раскрыл, как избежать трагедии при использовании пиротехники

Приобретать пиротехнические товары нужно в особо оборудованных магазинах, они должны быть проверенными. На изделии не должно быть трещин, повреждений, иначе праздник может омрачиться несчастным случаем, рассказал радио Sputnik заслуженный спасатель РФ Сергей Щетинин.

Жителям частных домов он порекомендовал хранить пиротехнические изделия на улице. Те, у кого квартира в многоэтажке, по его словам, могут держать предметы на лестничной площадке. Доступа к ним у детей быть не должно.

При запуске пиротехнических изделий важно придерживаться инструкции по их использованию. В первую очередь, нельзя направлять предмет в сторону других людей.

В случае применения фейерверков вокруг них в 20-50 метрах не должно быть никаких объектов. Детей нужно держать как можно дальше от предметов. Также нельзя запускать салют в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее представители общероссийской общественной организации «Ветераны России» обратились в Госдуму и потребовали запретить продавать пиротехнические изделия до конца спецоперации.