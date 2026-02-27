Спасатель объяснил, как ловить падающего из окна человека

Заслуженный спасатель РФ Сергей Щетинин разъяснил, как правильно действовать при падении человека из окна, после случая спасения полуторагодовалого ребенка в Санкт-Петербурге, сообщает aif.ru .

В Северной столице прохожие спасли малыша, выпавшего с 10-го этажа. Его удалось поймать в растянутую куртку.

Щетинин рассказал, что в подобных ситуациях необходимо использовать плотную и прочную ткань, которую смогут удерживать несколько человек.

«Идеально — обратиться к жильцам ближайшей квартиры и попросить что-то плотное и крепкое — палас, ковер, толстое одеяло — то, что ребенок не порвет при падении. Обычно применяют брезент, но понятно, что его под рукой нет, поэтому используют плотное одеяло, даже два, чтобы было прочнее. Его должны держать в натянутом состоянии несколько человек. Желательно, чтобы падающий попал четко по центру, это снизит вероятность травм», — объяснил эксперт.

Спасатель назвал произошедшее невероятной удачей. По его словам, шанс поймать ребенка в растянутую куртку был «один на миллион».

