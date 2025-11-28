Спасает от кошмаров: до какого возраста ребенок может спать с родителями

Врач-педиатр «СМ-Клиника» Танзиля Гедиева заявила, что совместный сон с родителями полезен для младенцев, но с определенного возраста ребенок уже должен учиться спать отдельно, сообщает Газета.ru .

«В частности, в грудном возрасте совместное нахождение с матерью ночью удобно для грудного вскармливания. Тесный контакт младенца с матерью стимулирует лактацию, укрепляет эмоциональную связь», — сказала доктор.

По ее словам, совместный сон с родителями может уменьшить частоту ночных кошмаров и недержания мочи у ребенка. Имеются данные о том, что выросшие дети, практиковавшие совместный сон, проявляют большую эмоциональную устойчивость и уверенность в себе.

Однако врачи-педиатры указывают и на потенциальные опасности. В раннем возрасте ненадлежащая организация места для сна, вредные привычки родителей, такие как курение, и наличие инфекций могут негативно повлиять на здоровье ребенка. Кроме того, родительская активность в постели может плохо сказываться на качестве сна ребенка, вызывая частые прерывания.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.