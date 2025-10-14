SpaceX провела одиннадцатый испытательный полет корабля Starship

Старт состоялся с космодрома в Техасе в 18:30 по местному времени, трансляция велась в социальной сети X. После завершения подъемного импульса аппарат вышел в космическое пространство, где начал выполнение программы испытаний.

Новый полет продолжил серию тестов, направленных на отработку ключевых технологий для будущих миссий. В программу вошли эксперименты по проверке теплозащитного экрана, отработка маневров для возврата на стартовый комплекс и тестирование новой конфигурации включения 24 двигателей Raptor при посадке. Важным этапом стало успешное развертывание восьми макетов спутников Starlink, имитирующих реальные аппараты по размеру и весу.

Предыдущий, десятый испытательный полет в августе завершился значительным прогрессом — ускоритель Super Heavy успешно отделился и выполнил контролируемое приводнение в Мексиканском заливе. Несмотря на неудачу девятого полета в мае, компания продолжает последовательно приближаться к созданию полностью многоразовой транспортной системы для полетов на Луну и Марс.