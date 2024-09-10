SpaceX планирует 10 сентября запустить Crew Dragon с миссией Polaris

Новая попытка запуска пилотируемой миссии Polaris Dawn на корабле Crew Dragon должна состояться во вторник, пишет РИА Новости со ссылкой на компанию SpaceX.

"SpaceX планирует осуществить запуск Polaris Dawn во вторник в 3.38 по времени Восточного побережья США (10.38 мск)", - отметили в компании.

При задержке старта новая попытка может повториться в 12.23 мск и 14.09 мск вторника или в среду.

В октябре этого года Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отправит на спутник Юпитера Европу специальный аппарат, который установит, есть ли там условия для жизни.