SPA-серфинг по-нижнекамски: очевидец заснял массаж посреди водоема
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В Сети появилось видео, на котором показано, как девушка устроила парню настоящий SPA-серфинг посреди водоема. Шикарное времяпровождение засняли в Нижнекамске, сообщает Mash Iptash.
На опубликованных кадрах видно, как пара плавает посреди водоема на сапе. Парень лежит на животе, а сверху сидит девушка, которая массажирует ему спину.
Оператор восторженно комментирует увиденное. По его мнению, «жизнь у парня удалась».
Не так радужно закончилось посещение мануальщика в Челябинской области. При попытке вылечить спину специалист сломал пациентке позвоночник.
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