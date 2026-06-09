SPA-серфинг по-нижнекамски: очевидец заснял массаж посреди водоема

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В Сети появилось видео, на котором показано, как девушка устроила парню настоящий SPA-серфинг посреди водоема. Шикарное времяпровождение засняли в Нижнекамске, сообщает Mash Iptash .

На опубликованных кадрах видно, как пара плавает посреди водоема на сапе. Парень лежит на животе, а сверху сидит девушка, которая массажирует ему спину.

Оператор восторженно комментирует увиденное. По его мнению, «жизнь у парня удалась».

Не так радужно закончилось посещение мануальщика в Челябинской области. При попытке вылечить спину специалист сломал пациентке позвоночник.

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