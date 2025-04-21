Сожитель обещал беременной от него россиянке заменить ее на «чистую» мусульманку

Имам-хатиб московской Мемориальной мечети Шамиль Аляутдинов в своем Telegram-канале рассказал, что к нему обратилась одна из жительниц страны, которая забеременела от мусульманина. По словам женщины, ее партнер сказал, что вместо нее возьмет в жены «чистую» мусульманку.

По словам обратившейся, более двух лет она живет в гражданском браке с мусульманином. Все это время партнер называл ее супругой, однако недавно заявил, что не хочет жениться на избраннице. Сама женщина хочет принять ислам.

«Он говорит, что после нашего расставания покается и возьмет „чистую“ мусульманку. Отношения прерывать со мной он не хочет, так как жениться собирается только через два-три года», — сказала россиянка, обратившаяся к имаму.

Женщина добавила, что недавно забеременела от сожителя, но считает, что любимый настоит на аборте. Поведав свою историю, она попросила совета у Аляутдинова.

Проповедник отметил, что его сильно тревожат такие ситуации. Аляутдинов усомнился в том, что сожитель заявительницы может называться настоящим мусульманином.

«Раньше за такие несправедливые и безнравственные деяния, каковыми являются действия вашего „мужа“, строго наказывали, чтобы никому не повадно было ставить в унизительное положение беззащитную женщину», — написал имам.

Аляутдинов добавил, что в наши дни понятие семьи «значительно пострадало». Имам посоветовал гражданке определиться: продолжать жить в грехе, потому что временные браки в исламе запрещены, либо связать связаться с мужчиной узами брака на всю оставшуюся жизнь.