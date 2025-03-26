Создатели моторных масел представили свои смазочные материалы для косметики

До конца текущего года российские компании смогут значительно сократить зависимость от импортных поставок белых масел, используемых в производстве косметических продуктов и средств личной гигиены. Теперь этот важный компонент начали выпускать в России, и новая продукция уже подтвердила соответствие строгим стандартам безопасности и качества.

«Белые масла прошли ряд серьезных сертификационных испытаний, прежде чем выйти на рынок. Они включали тесты на чистоту состава, токсикологию, микробиологию, нейтральность запаха и вкуса, термическую устойчивость и эффективность свойств. Соответствие строгим стандартам, высокое качество, а главное — полная безопасность продукции для организма человека подтверждены сертификатами Евразийского реестра пищевых смазочных материалов и ГОСТа», — подчеркнул генеральный директор компании «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Перспективы обеспечения косметической отрасли России отечественным сырьем стали ключевой темой форума «Точки внимания косметической индустрии», проходящего в Москве при поддержке Минпромторга РФ. В рамках мероприятия представители индустрии обсудили стратегию импортозамещения и перспективы дальнейшего развития отрасли.