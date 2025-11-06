«Совсем оборзели»: депутат поддержал инициативу о блокировке интервью эскортниц

Депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал обращение активистов к МВД с требованием запретить интервью эскортниц со звездами и призвал ведомство принять меры, сообщает Life.ru .

Милонов выступил за запрет интервью, в которых эскортницы общаются со звездами. Он поддержал инициативу общественников, обратившихся в МВД с просьбой заблокировать подобные материалы.

Депутат заявил, что полиция должна была давно заняться этим вопросом, а не ждать обращений граждан. По его словам, люди, которых называют проститутками, «совсем осмелели и оборзели».

«Пора им сменить кроликовые наряды на робу и пойти туда, куда должны идти все негодяи, такие как они, в места не столь отдаленные», — отметил Милонов.

Депутат также подчеркнул, что участие в подобных интервью негативно сказывается на репутации звезд. Он назвал такие беседы «шлюшьими базарами» и добавил, что уважающий себя человек не станет опускаться до общения с эскортницами.

Ранее правозащитный центр «Сорок сороков» обратился в МВД и Роскомнадзор с просьбой запретить интервью эскортниц со звездами и открытую рекламу проституции в Telegram-каналах. В числе таких ресурсов был назван канал Кристины Лекси и ее проект «Шоу без купюр» на YouTube.

