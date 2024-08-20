Совет депутатов утвердил дополнительные меры социальной поддержки в Балашихе

Всего на повестке было 16 вопросов. Среди них — социальная поддержка в качестве единовременной выплаты 350 тысяч рублей узкопрофильным специалистам, которые придут работать в медучреждения Балашихи. Ранее они не входили в перечень для выплат. Расширение списка врачей направлено на решение кадрового дефицита в городе.

Также совет депутатов Балашихи утвердил денежную компенсацию за наем жилья для новых учителей — предметников. Для них в образовательных учреждениях предусмотрены дополнительные выплаты: 15 тысяч рублей за однокомнатную квартиру и 20 тысяч рублей за двух и более-комнатную квартиру.

«В Московской области принят закон о получении денежной компенсации за наем жилья только для учителей по семи предметам. Так как в Балашихе не хватает учителей, например, по физической культуре, технологии и другим предметам, мы этот список расширили и утвердили дополнительную поддержку. Учителям без прописки и жилья в Балашихе компенсируют эти затраты», — сказал Геннадий Попов.

На заседании депутаты утвердили порядок оказания единовременной материальной помощи жильцам третьего подъезда дома на Октябрьской улице, 10, пострадавшим при взрыве газа в сентябре 2023 года.

«20 сентября будет годовщина трагического события. Ровно год, как на Октябрьской, 10 произошел взрыв бытового газа. Сейчас активно идут работы по восстановлению дома и его сдаче жителям. Мы приняли решение о компенсации утраты имущества тем гражданам, которые потеряли фактически все», — сообщил председатель совета депутатов Балашихи.

Также на совете депутатов внесли изменения в положение о приватизации жилья участковых- уполномоченных в Балашихе и обсудили мероприятия к предстоящему Дню города. Были присвоены звания почетного гражданина города, звания почётных жителей городского округа и приняты решения о внесении на доску почета трудовых коллективов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.