Совет блогеров предложил создать спецкомиссию по контенту при РКН

сегодня в 03:27

В Госдуме начали проработку изменений в закон «Об информации», которые позволят блокировать опасный контент без решения суда, пишет газета «Известия» .

Инициатива поступила от Совета блогеров и уже получила поддержку в парламентском комитете по информационной политике.

Авторы проекта хотят определить четкое юридическое определение понятия «деструктивный контент», создать экспертную комиссию при Роскомнадзоре для оценки материалов.

Это позволит дать возможность оперативной блокировки до судебного решения и упростить процедуру реагирования на обращения граждан и организаций.

«Сейчас на определение и оценку опасного контента уходят недели, а то и месяцы», — отмечает член экспертного совета Юрий Нестеренко.

По данным Совета блогеров, только за последний год было выявлено более 5 тыс. случаев распространения материалов, которые можно отнести к деструктивным, но большинство из них остаются доступными из-за бюрократических процедур.

Основатель движения Валерия Рытвина подчеркивает, что новые механизмы особенно важны для защиты детей.

«Речь не о цензуре, а о безопасности цифрового пространства», — отметила она.

В ведомства уже направлены соответствующие запросы, решение может быть принято до конца 2025 года.

Эксперты указывают на необходимость четких критериев оценки, чтобы избежать злоупотреблений. «Важно найти баланс между безопасностью и свободой слова», — комментирует депутат Свинцов.

Параллельно рассматривается вопрос об ответственности платформ за оперативное удаление опасного контента.