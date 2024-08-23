«Совесть чиста»: Ургант обратился к россиянам из поездки по Калужской области

Выступления Ивана Урганта на различных концертах и мероприятиях неоднократно отменяли в РФ. Однако шоумен надеется вернуться на экраны и заявляет, что его совесть чиста, сообщает «Экспресс-газета» .

Артист уже не скрывает своего разочарования по поводу отмены его выступлений. Однако он, вопреки слухам, не уехал из России, а проводить время вдали от столичной суеты, набираясь сил и терпения.

Комик публикует в социальных сетях снимки из путешествия по российской глубинке. Так, недавно он посетил городок Тарусу и поделился с фанатами фото, сделав к нему неоднозначную подпись с намеком.

«На душе у меня было так легко, как только может быть у мальчика с чистой совестью…» — процитировал ведущий Константина Паустовского.

Поклонники поддержали Урганта и выразили надежду, что скоро смогут увидеться с ним в публичном пространстве.