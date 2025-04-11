Соцсеть X удалила аккаунт представителя хуситов на 1 млн подписчиков

сегодня в 05:19

Соцсеть X удалила микроблог официального представителя армии хуситов Яхьи Сариа, у которого было более 1 млн подписчиков, сообщает РИА Новости .

На заблокированной странице говорится, что действие аккаунта было приостановлено из-за нарушения правил соцсети.

В своем блоге Сариа освещал действия хуситов, направленные в том числе против судов США.

Ранее представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа сказал, что йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» в ответ на американские удары по стране атаковали авианосец USS Harry Truman, находящийся на севере Красного моря.