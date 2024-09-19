Соцсеть «Одноклассники» адаптировали для слепых

Веб-версия соцсети «Одноклассники» стала доступна для незрячих людей. Платформа успешно прошла внешнюю сертификацию при участии Группы цифровой доступности VK, сообщается в пресс-релизе площадки.

Специальные программы экранного доступа, скринридеры, воспроизводят содержимое экрана, благодаря чему слепые могут воспринимать контент на слух. Кроме того, львиная доля элементов в веб-версии «Одноклассников» стала подписываться на всех языках, доступных в социальной сети.

Благодаря программе-скринридеру незрячие пользователи могут отправлять сообщения собеседникам, комментировать посты и даже ставить реакции. После выхода обновления страницы регистрации, авторизации, профиль, новостные ленты, музыка и другое получили подписи, которые можно распознать на слух.

«Комфорт пользователей в „ОК“ — один из наших ключевых приоритетов, и мы заботимся о том, чтобы максимальное количество людей могли общаться и потреблять контент с помощью нашего продукта», — сказала руководитель продуктового направления лояльности пользователей в «Одноклассниках» Ольга Стратанович.

Примечательно, что именно «Одноклассники» стали первым приложением соцсети в России, доступным для слепых людей.