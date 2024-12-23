Социальный фонд: часть россиян получит пенсию за январь до 28 декабря

Социальный фонд России в своем Telegram-канале уточнил дату, когда часть граждан получат пенсионную выплату. До 28 декабря 2024 года выплату за январь 2025 года получат все пенсионеры, которые получают пособия ежемесячно в период с 1 по 8 число.

«До 28 декабря досрочно поступят выплаты за январь тем, у кого перечисление пенсии через банк выпадает на дни новогодних праздников с 1-го по 9-е число. Начиная с 10 января доставка через банки возобновится по стандартному графику», — уточнили в Соцфонде.

Досрочная выплата пенсионных пособий затрагивает все категории граждан, которые имеют право на эту выплату. Если пенсионеры получают выплаты наличными средствами из рук почтальонов, то доставка средств на дом состоится в привычные даты. Почтальоны начнут работать с 3 января 2025 года.

Для получения точных сведений о датах выплат в период новогодних праздников рекомендуется обратиться в обслуживающий банк или местное почтовое отделение. «Почта России» скорректировала график доставки пенсий с учетом праздничного расписания работы своих отделений, поэтому некоторые пенсионеры получат проиндексированные выплаты досрочно.

В новом году пенсионеров ждет приятное изменение — с начала 2025 года произойдет повышение страховых пенсий на 7,3% как для работающих, так и для неработающих граждан. Уже в январе пенсионеры получат увеличенные выплаты.

Ранее о досрочной выплате пенсий за январь 2025 год россиянам рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, те граждане, которые в декабре получат двойную пенсию, следующую выплату могут ждать только в феврале 2025 года.