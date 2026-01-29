Социальные пенсии в России будут проиндексированы на 6,8% с 1 апреля

С 1 апреля 2026 года социальные пенсии в России будут увеличены на 6,8%. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в беседе с РИА Новости .

Он подчеркнул, что размер индексации определен заранее и не зависит от фактического уровня инфляции.

«С 1 апреля, как и планировались, социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8% вне зависимости от того, что фактическая инфляция по итогам года сложилась на уровне 5,6%», — отметил глава ведомства.

Котяков напомнил, что социальные пенсии индексируются в соответствии с динамикой прожиточного минимума пенсионера, а не только на основе данных Росстата о потребительских ценах. Р

анее, 26 января, депутат Госдумы Каплан Панеш сообщил, что с 1 февраля в России также пройдет ежегодная индексация основных социальных выплат (на которые имеют право семьи с детьми, инвалиды и другие льготные категории) — их размер вырастет на те же 6,8%.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.