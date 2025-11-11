Социальная сеть «Одноклассники» запустила кулинарное шоу о вкусах разных эпох

Социальная сеть «Одноклассники» объявила результаты третьего сезона конкурса концепций онлайн-шоу «БлогШоу», выбрав победителей. В числе них оказался популярный автор ОК из Новосибирска — Алена Коваленко. Ее идея кулинарного шоу основана на погружении зрителей в прошлое с помощью рецептов, отражающих различные исторические периоды России. Проект будет доступен для просмотра в группе автора и официальном сообществе «Хобби-шоу» в OK. Премьера запланирована на 11 ноября.

Фото - © Пресс-служба «Одноклассников»

Автор группы «Мама готовит» выступила идейным вдохновителем проекта. Ее кулинарное шоу под названием «Вкус эпохи» представляет собой медитативное путешествие во времени, где каждый из трех эпизодов посвящен определенной эпохе: царской России, советскому периоду и современности. Например, дореволюционную Россию планируется представить через приготовление ботвиньи с рыбой, советское время — через печеночный торт, а современную кухню — через тыкву, фаршированную гречкой и телятиной.

В каждом выпуске шоу автор и ведущая, вместе с приглашенными гостями, не только воссоздает аутентичные блюда, соответствующие выбранной эпохе, но и помогает зрителям ощутить атмосферу времени, которому посвящен эпизод. В качестве звездных гостей в шоу примут участие: народный артист России, актер театра и кино Владимир Стеклов, известный по ролям в таких проектах, как «Криминальный квартет», «Дело», «Кадетство», «Бизон: Дело манекенщицы»; актриса сериалов «Трудные подростки» и «Жить жизнь» Анастасия Крылова; шеф-повар крупного ресторанного холдинга России Сергей Сущенко.

«Задумывая это шоу, мне хотелось через кухню, достоверные факты и увлекательный сторителлинг погрузить зрителя в культурный контекст и быт различных эпох отечественной истории, передать атмосферу выбранного времени. Я выбрала для проекта максимально медитативный и познавательный фокус. Уверена, что мое блог-шоу подарит ностальгические чувства старшему поколению и, надеюсь, станет открытием для молодежи. И особенно рада, что удалось воплотить свой замысел на любимой платформе ОК, где я стала популярным кулинарным блогером», — поделилась автор идеи шоу «Вкус эпохи».

В этом году на конкурс «БлогШоу» было подано 146 заявок, что вдвое превышает количество 2024 года. Помимо Алены Коваленко, победителями стали популярные блогеры ОК — дуэт «Автобродяги» с реалити-шоу о гостеприимстве и Виктория Нагорная с семейным психологическим шоу. Все проекты прошли полный цикл производства, от создания идеи до эксклюзивного релиза на платформе OK. До конца ноября зрители смогут увидеть премьеры новых проектов в группах авторов, а также в официальном сообществе «Хобби-шоу».

