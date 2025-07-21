Социальная сеть «Одноклассники» поучаствовала в фестивале «Олимпийская Москва»

Социальная сеть «Одноклассники» поучаствовала в спортивном фестивале «Олимпийская Москва», который состоялся в субботу, 19 июля.

Это масштабное мероприятие развернулось на 12 площадках, центральными из которых стали Зубовская улица и Кудринская площадь. Гости фестиваля стали зрителями эстафеты олимпийского огня, наблюдали за тренировками известных спортсменов и шествием чемпионов.

На фестивале «Олимпийская Москва» социальная сеть «Одноклассники» организовала интерактивную зону, предлагая посетителям проверить свое здоровье, принять участие в викторине на тему здорового образа жизни и получить ценные призы. Спортивная зона ОК включала в себя силомер, турник, снаряды для прыжков и армрестлинга, а также тематическую фотозону.

Особенно запоминающимся стало шоу от «Русского Халка» Сергея Агаджаняна и Сергея Буганова, где все желающие могли испытать свои силы в армрестлинге против чемпионов. В программе также были элементы силового экстрима: скручивание гвоздей, ломание шпилек, сгибание арматуры и надувание грелок с отягощением.

Фестиваль привлек более 150 тысяч посетителей. Среди гостей были известные спортсмены, которые провели мастер-классы и поделились секретами своего успеха. Завершением мероприятия стал запуск в небо огромного надувного Мишки — талисмана российской Олимпийской команды.